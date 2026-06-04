Главное во второй день ПМЭФ-2026 для регионов Черноземья

На второй день форума воронежская делегация отчиталась о встрече с послом Республики Ангола. В переговорах участвовали зампред облправительства Данил Кустов, министр экономразвития Людмила Запорожцева и министр здравоохранения Игорь Банин. Стороны договорились о визите делегации страны в Воронежскую область и решили «способствовать установлению партнерских связей». В частности, регион готов экспортировать в Анголу минудобрения и технику, а также продукцию АПК.