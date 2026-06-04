«Уимблдон» на Оке: более 360 миллионов рублей вложат в развитие спорт-парка «Калужники»

Константин Кожевников подчеркнул, что строительство этого комплекса даст дополнительный импульс развитию олимпийского вида спорта — большого тенниса, причём не только в Калужской области, но и в России. Он добавил, что здесь станут работать пять кортов, а гостиница будет расширена. По его словам, это уникальный спортивный комплекс, который позволит проводить соревнования не только регионального и всероссийского, но и международного уровня, а также расширит возможности для занятий спортом среди калужан. Гендиректор отметил, что их спорт-парк — один из самых больших в ЦФО, строится на средства инвесторов для развития и популяризации спорта.