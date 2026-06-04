Волгоградская делегация подвела итоги второго дня ПМЭФ-202

Во второй день Петербургского международного экономического форума делегация Волгоградской области подписала два значимых соглашения, сообщает администрация региона.
Одно из них заключено с фондом развития «Сколково». Свои подписи под документом о поддержке исследовательской деятельности и технологического предпринимательства в регионе поставили замгубернатора Волгоградской области Анна Писемская и заместитель председателя правления по региональному развитию фонда «Сколково» Олег Войтенко. Главным результатом сотрудничества должно стать строительство технопарка в сфере высоких технологий «Сталинград».Он появится в пойме реки Царицы в Ворошиловском районе. Проект уже получил федеральную поддержку — Правительство РФ выделило на возведение технопарка 235,8 миллиона рублей. Сейчас проектно‑сметная документация проходит госэкспертизу.
Площадь будущего технопарка займет 3,2 гектара, а общая площадь объектов инфраструктуры превысит 36 тысяч «квадратов». Создание такого центра поможет сформировать в регионе инновационную среду, что даст толчок развитию промышленности: предприятия смогут повысить технологический уровень и производительность, а также выйти на новый уровень конкурентоспособности.
Второе соглашение Волгоградская область подписала с АО «Альфа‑банк». Документ определяет основы сотрудничества в кредитно‑финансовой сфере — партнёрство с крупным банком откроет новые возможности для бизнеса и социальных проектов Волгоградской области.
Помимо подписания соглашений, делегация региона провела ряд рабочих встреч. На стенде Луганской Народной Республики обсуждалось укрепление сотрудничества с главой ЛНР Леонидом Пасечником, а также состоялись переговоры представителей Волгоградской области с руководством банка «Россия» и компании «Росхим».