Волгоградская делегация подвела итоги второго дня ПМЭФ-202

Одно из них заключено с фондом развития «Сколково». Свои подписи под документом о поддержке исследовательской деятельности и технологического предпринимательства в регионе поставили замгубернатора Волгоградской области Анна Писемская и заместитель председателя правления по региональному развитию фонда «Сколково» Олег Войтенко. Главным результатом сотрудничества должно стать строительство технопарка в сфере высоких технологий «Сталинград».Он появится в пойме реки Царицы в Ворошиловском районе. Проект уже получил федеральную поддержку — Правительство РФ выделило на возведение технопарка 235,8 миллиона рублей. Сейчас проектно‑сметная документация проходит госэкспертизу.