Путин заявил о планах России и Индии выйти на товарооборот в $100 млрд

По словам главы государства, у Москвы и Нью-Дели остаётся большой объём совместной работы. Сейчас двусторонняя торговля, как отметил Путин, находится примерно на уровне $58−60 млрд.
«У нас много совместной работы. Мы уверены, что в ближайшие годы мы выйдем на 100 млрд долларов [по объёмам] товарооборота», — сказал президент.
Напомним, что Россия поставляет в Индию, в том числе, зенитные ракетные системы (ЗРС) большой и средней дальности С-400. Отмечено, что график поставок строго соблюдается.
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