Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин заявил о планах России и Индии выйти на товарооборот в $100 млрд

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что товарооборот РФ и Индии в ближайшие годы достигнет $100 млрд. Об этом он заявил на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств, проходящей в рамках ПМЭФ.

Источник: Life.ru

По словам главы государства, у Москвы и Нью-Дели остаётся большой объём совместной работы. Сейчас двусторонняя торговля, как отметил Путин, находится примерно на уровне $58−60 млрд.

«У нас много совместной работы. Мы уверены, что в ближайшие годы мы выйдем на 100 млрд долларов [по объёмам] товарооборота», — сказал президент.

Напомним, что Россия поставляет в Индию, в том числе, зенитные ракетные системы (ЗРС) большой и средней дальности С-400. Отмечено, что график поставок строго соблюдается.

Главные темы, формирующие повестку, — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.