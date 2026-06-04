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Роднина оценила возможность попадания Трусовой и Валиевой в сборную России

Решение вопроса о включении фигуристок Александры Игнатовой (Трусовой) и Камилы Валиевой в состав сборной России будет зависеть от их результатов на соревнованиях. Об этом в четверг, 4 июня, заявила трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы Ирина Роднина на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Решение вопроса о включении фигуристок Александры Игнатовой (Трусовой) и Камилы Валиевой в состав сборной России будет зависеть от их результатов на соревнованиях. Об этом в четверг, 4 июня, заявила трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы Ирина Роднина на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

— Состава пока и не может быть. Для этого есть соревнования. Если будут соответствующие результаты, будут участвовать в них, то да (могут войти в состав — прим. «ВМ»), из этого нужно будет исходить, — передает слова Родниной ТАСС.

28 мая РИА Новости со ссылкой на несколько источников, близких к ситуации, сообщило что Валиева и Игнатова не вошли в предварительный основной состав сборной России, но их могут утвердить в ее резерве. Предварительные списки сборной составили на заседании исполнительного комитета Федерации фигурного катания на коньках РФ в мае.

Ранее Ирина Роднина заявила, что Игнатова и Валиева возвращаются в большой спорт, поскольку больше не умеют ничего делать. Она подчеркнула, что Игнатова всегда отличалась самостоятельностью и стремлением к высоким целям.