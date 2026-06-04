Путин: Россия полностью взяла под контроль ЛНР

Владимир Путин сегодня, 4 июня, сделал ряд важных заявлений на ПМЭФ, который проходит в северной столице. Как сообщает ТАСС, Президент России на встрече с главами международных информагентств сообщил, что «Россия полностью взяла под контроль территорию ЛНР и свыше 85% территории ДНР». Россия контролирует 80% территории Запорожской области, продолжил Владимир Путин.