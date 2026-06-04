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Путин: Россия полностью взяла под контроль ЛНР

Владимир Путин сегодня, 4 июня, сделал ряд важных заявлений на.

Владимир Путин сегодня, 4 июня, сделал ряд важных заявлений на ПМЭФ, который проходит в северной столице. Как сообщает ТАСС, Президент России на встрече с главами международных информагентств сообщил, что «Россия полностью взяла под контроль территорию ЛНР и свыше 85% территории ДНР». Россия контролирует 80% территории Запорожской области, продолжил Владимир Путин.

Президент России также высказался по поводу переговоров с Украиной.

— Москва готова пойти на компромиссы, оговоренные в Анкоридже, нужно, чтобы на них согласился Киев, — подчеркнул глава государства. — Россия, безусловно, готова и хочет договориться с Украиной мирными средствами на базе Анкориджа.

Фото Kremlin.ru.