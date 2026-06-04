Шнайдер уступила 114-й ракетке мира Хвалиньской в полуфинале Roland Garros

На счету Майи Хвалиньской нет титулов под эгидой WTA. Ранее ее лучшим достижением на турнирах Большого шлема был выход во второй круг Wimbledon в 2022 году. По итогам Roland Garros она поднимется как минимум на 21-е место в рейтинге WTA.