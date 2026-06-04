Главные новости за 4 июня. Ростов-на-Дону и Ростовская область

В Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону поступило уголовное дело в отношении Дмитрия Шевченко, которого следствие считает участником организованной преступной группы «Кладбищенские», входившей в состав преступного сообщества «Сельмаш». По версии следствия, в 2016 году фигурант участвовал в вымогательстве денежных средств у предпринимателя, работавшего на рынке ритуальных услуг. Уголовное дело по статье о вымогательстве было возбуждено в апреле 2020 года. После этого Дмитрий Шевченко скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в межгосударственный розыск.