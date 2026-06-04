В Санкт-Петербурге заработала новая экспозиция Бахрушинского музея

Бахрушинский театральный музей 20 мая открыл новую постоянную экспозицию в пространстве Санкт-Петербургского государственного театра юных зрителей имени А. А. Брянцева (ТЮЗа), сообщили в комитете по культуре Северной столицы. Выставку подготовили в соответствии с задачами национального проекта «Семья».
Новая экспозиция посвящена истории Театра юных зрителей и развитию отечественной школы театра для детей и молодежи. Через архивные материалы, макеты декораций, костюмы, афиши и эскизы она рассказывает о творческих принципах Александра Брянцева, его единомышленниках и людях, которые сформировали художественный облик театра. Всего в музейном пространстве представлено более 250 предметов из фондов Бахрушинского музея и собрания ТЮЗа.
Выставочное пространство будет работать еще и как образовательная площадка. Для детей методисты Бахрушинского музея подготовили театрализованные экскурсии, тематические маршруты и интерактивные квесты. Для студентов разработали лекционную программу. Кроме того, посетителям предложат экскурсии о театральных профессиях, встречи с артистами и социальные спецпроекты.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.