В Санкт-Петербурге заработала новая экспозиция Бахрушинского музея

Новая экспозиция посвящена истории Театра юных зрителей и развитию отечественной школы театра для детей и молодежи. Через архивные материалы, макеты декораций, костюмы, афиши и эскизы она рассказывает о творческих принципах Александра Брянцева, его единомышленниках и людях, которые сформировали художественный облик театра. Всего в музейном пространстве представлено более 250 предметов из фондов Бахрушинского музея и собрания ТЮЗа.