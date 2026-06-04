В ХК «Молот» перешел воспитанник московской школы хоккея Федор Беляков

На юниорском уровне Федор Беляков выступал в системе «Крыльев Советов», а затем перешел в состав «Кузнецких Медведей» и дебютировал в Молодежной хоккейной лиге. В сезоне 2012/2013 играл в Континентальной хоккейной лиге в составе «Барыса». В дальнейшем защищал цвета «Нефтехимика», ЦСКА, «Адмирала», «Сибири», «Салавата Юлаева», «Торпедо» и «Авангарда». В рамках ВХЛ выступал в составе «Молота-Прикамье», «Торпедо У-К», «Звезды», «Горняка», «Югры», «Омских Крыльев» и «Зауралья».