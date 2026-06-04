Сергей Черемин: Топ-5 партнеров Москвы — Китай, Индия, Турция, Белоруссия и Казахстан

При этом мы отмечаем рост высокотехнологичного экспорта. Это свидетельствует о том, что достигнуты серьезные результаты в развитии самых передовых отраслей, таких как машиностроение, фармацевтика и другие. Что доказывает, что Россия в целом, и Москва в частности, неизменно останется одним из ключевых экономических игроков в мире. И это несмотря на бесчисленное количество санкций против нашей страны, введенных Западом. Статистика показывает позитивную динамику: в 2025 году с девятого места Москва поднялась на строчку выше по оборотам торговли с зарубежными партнерами.