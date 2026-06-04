Сергей Черемин: Топ-5 партнеров Москвы — Китай, Индия, Турция, Белоруссия и Казахстан

Москва принимает активное участие в Петербургском международном экономическом форуме. 4 июня прошли встречи с иностранными делегациями, включая Индию, давнего партнера нашей страны и российской столицы. В фокусе внимания — укрепление отношений с другими странами. О том, как ведется эта работа, в интервью «Вечерней Москвы» рассказал министр Правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черемин.
Столица в своем сотрудничестве стремится укрепить связи с Востоком. Как выстраивается партнерство с зарубежными коллегами и как Москва поддерживает соотечественников за рубежом, в эксклюзивном интервью «Вечерней Москвы» рассказал министр Правительства Москвы, руководитель городского Департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин.
Восточные лидеры.
— Внешнеэкономическая деятельность Москвы в условиях современной турбулентной экономики и международной обстановки показывает поразительный результат — заметный рост по многим показателям. Сергей Евгеньевич, как развивается сфера торговли с азиатскими странами? Есть ли там очевидные лидеры?
— Сегодня именно азиатские страны являются ключевыми партнерами столицы. В первую очередь это Китайская Народная Республика, внешнеторговый оборот с которой достиг почти 100 миллиардов по итогам 2025 года. С Индией эта цифра составляет порядка 38 миллиардов. Активным партнером остается и Турецкая Республика с внешнеторговым оборотом примерно в 30 миллиардов. Естественно, в пятерке лидеров Беларусь и Казахстан.
При этом мы отмечаем рост высокотехнологичного экспорта. Это свидетельствует о том, что достигнуты серьезные результаты в развитии самых передовых отраслей, таких как машиностроение, фармацевтика и другие. Что доказывает, что Россия в целом, и Москва в частности, неизменно останется одним из ключевых экономических игроков в мире. И это несмотря на бесчисленное количество санкций против нашей страны, введенных Западом. Статистика показывает позитивную динамику: в 2025 году с девятого места Москва поднялась на строчку выше по оборотам торговли с зарубежными партнерами.
— О чем это свидетельствует?
— О прагматизме наших партнеров и их желании все-таки сохранить премиальный рынок, которым всегда являлась наша страна, и Москва в том числе. Наш мегаполис — не только доступ к одному из крупнейших в мире потребительских рынков Центральной России, но и своеобразные ворота в Евразийское экономическое сообщество.
— Как выстраиваются отношения с КНР?
— Только за прошедшие пять лет у нас сложились прекрасные отношения с крупнейшими мегаполисами Китая. Нашими важнейшими партнерами являются в первую очередь столица КНР — Пекин, а также такие крупные мегаполисы, как Шанхай и Харбин. К слову, Москва недавно представила свои самые совершенные цифровые решения в Харбине. В ходе визита мы убедились, что даже передовые китайские мегаполисы очень охотно изучают наш опыт, готовы делиться своими технологиями.
Многолетние отношения.
— Сергей Евгеньевич, а с Индией как обстоят дела?
— Если говорить о нашем важнейшем партнере — Индии, то прежде всего хотел бы акцентировать внимание на наших многолетних отношениях. В частности, мы подписали меморандум о сотрудничестве с финансовой столицей Индии — Мумбаи и штатом Махараштра. В рамках деловой сессии ПМЭФ пройдут переговоры, посвященные сотрудничеству двух стран.
— С кем еще налаживаете сотрудничество?
— Очень важными партнерами являются государства — члены АСЕАН, в частности Таиланд. В 2026 году мы планируем провести Дни Москвы в Бангкоке. Продолжим сотрудничество с Вьетнамом. В 2025 году у нас прошли важные деловые мероприятия в Ханое и Хошимине, при этом контакты идут не только на уровне администраций городов, но и бизнес-сообществ. Кроме того, в 2026-м прошли Дни Москвы на Филиппинах. Мы подписали новую программу сотрудничества с Манилой и Себу.
— Казалось бы, Филиппины так далеки от Москвы…
— Тем не менее за последние годы это, пожалуй, один из самых активных наших партнеров на международной арене. Также мы продолжаем укреплять отношения с Малайзией и ее столицей Куала-Лумпуром. И, конечно же, важным элементом являются наши отношения со странами Ближнего Востока, Казахстаном и Беларусью.
Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы традиционно примет участие в ПМЭФ.
Нужно отметить, что падение товарооборота со странами Европы и Северной Америки практически компенсировалось сотрудничеством с другими государствами и отдельными регионами. Мы не отмечаем какого-то драматического падения внешнеэкономического взаимодействия с зарубежными государствами.
Москва продолжает поддерживать отношения с партнерами и оказывает содействие нашим компаниям за границей, организуя бизнес-миссии, участвуя в международных конгрессах, форумах. Только ключевых событий в этой сфере в течение года проходит около 100. Москву с уверенностью можно отнести к одной из самых активных мировых столиц.
— Сергей Евгеньевич, какова ситуация в сфере международных контактов? Отправляем ли мы делегации в иностранные государства?
— Планируем визиты в крупные провинции Китая. Ждем разрешения ситуации в странах Персидского залива, чтобы открыть новую страницу сотрудничества в наших взаимоотношениях. Не оставляем вниманием сотрудничество с Таиландом, Северной Африкой. Во второй половине года планируем провести Дни Москвы в Марокко. А наши партнеры — Астана и Алматы — будут гостеприимно принимать Дни Москвы предстоящей осенью.
Укрепить связи.
— Поддержка соотечественников при такой непростой политической международной обстановке — задача стратегическая. Как Москва реализует поддержку соотечественников?
— Несмотря на непростую международную обстановку, правительство Москвы продолжает системную деятельность по укреплению связей с российской зарубежной диаспорой, сохранению русского языка, культуры, исторической памяти и поддержке молодежных инициатив. Эта работа ведется во взаимодействии с федеральными органами власти, общественными организациями, Московским домом соотечественника, Московским центром международного сотрудничества, а также Домами Москвы в Ереване, Минске, Софии и Сухуме.
Только в 2025 году был реализован широкий комплекс культурно-гуманитарных, образовательных и молодежных проектов в десятках стран мира. Одним из ключевых направлений остается поддержка русского языка и русскоязычного образования. В 2025 году в рамках данного направления было реализовано 12 международных мероприятий, объединивших более 2500 участников.
Москва продолжила реализацию программы «Стипендия мэра Москвы» в Армении, Азербайджане, Молдавии и Приднестровье, по итогам которой стипендиями были поощрены 56 молодых участников. В 2025 году проведены международные конференции педагогов-русистов в Армении и Омане, Международная школа русского языка и театра в Турции, мероприятия в Минске, посвященные сохранению и продвижению русского языка и культуры.
Традиционно большой интерес вызывает Международный Пушкинский конкурс для учителей русского языка, объединивший 50 преподавателей из 19 стран. В рамках финала 25-го юбилейного конкурса в Москве были организованы мастер-классы в Институте русского языка имени А. С. Пушкина, культурная программа и встречи сведущими российскими деятелями культуры.
— Сергей Евгеньевич, а учебники и пособия русским школьникам, живущим за границей, поступают?
— Ежегодно за счет бюджета столицы закупаются и отправляются в русские школы учебные пособия и литература по русскому языку и истории России, поставляется оборудование для учебного процесса. В 2025 году школы с русским языком обучения были обеспечены оргтехникой в 11 странах, а также учебно-методической, художественной и исторической литературой в 26 государствах.
Кроме того, большое внимание уделялось продвижению российской культуры и укреплению гуманитарных связей. Так, в Домах Москвы за рубежом проходили театральные фестивали, литературные гостиные, выставки, концерты и творческие встречи. Также мы регулярно организуем за рубежом гастроли московских творческих коллективов, проводим фестивали русской культуры. В 2025 году фестивали прошли более чем в 20 странах.
— С молодежью работаете?
— Особое внимание Москва уделяет молодежи. В 2025 году 11 международных молодежных проектов объединили более 1200 молодых соотечественников из 93 стран. Это — медиашколы, лидерские программы, проектные акселераторы, исторические конкурсы и форумы. Например, в Москве и Пскове прошел форум победителей международного конкурса «Наша Победа, наше наследие», посвященный 80-летию Великой Победы. В конкурсе приняли участие 263 молодых соотечественника из 51 страны.
Стратегия укрепления связей.
Важным направлением стал Проектный акселератор для молодых соотечественников, в рамках которого проводились мастер-классы по проектному управлению и разработке культурно-гуманитарных инициатив. Лучшие проекты получили возможность реализации в странах проживания участников. Кроме того, в Армении состоялась Карьерная школа для молодых соотечественников с участием представителей 34 стран Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока, Северной и Южной Америки. В апреле в Москве и Саратове прошел Форум победителей Международного исторического конкурса, приуроченный к 65-летию полета Гагарина в космос.
— Отдельное направление — сохранение исторической памяти и противодействие фальсификации итогов Второй мировой войны. Как здесь обстоят дела?
— В год 80-летия Победы при поддержке Москвы памятные и культурные мероприятия прошли в Армении, Беларуси, Болгарии, Абхазии, странах Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. В частности, праздничные концерты и мемориальные акции были организованы в Аргентине, Алжире, Катаре, Омане и Ливане. Эти мероприятия объединили тысячи участников и стали важной частью работы по сохранению исторической правды.
На регулярной основе оказывается помощь проживающим за рубежом ветеранам Великой Отечественной войны, участникам Битвы под Москвой, инвалидам, соотечественникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Помощь оказывается в виде выплаты разовых финансовых пособий, обеспечения нуждающихся медтехникой индивидуального пользования, в виде бесплатного лечения нуждающихся в медучреждениях.
Сохранить память.
— Еще одно важное направление — содействие поддержанию в надлежащем виде зарубежных захоронений советских и российских воинов. Какая работа ведется в этом направлении?
— При поддержке Москвы за последние пять лет восстановлено и отремонтировано более трех десятков захоронений и мемориалов в девяти странах.
— Поддерживаются ли церковные приходы?
— На протяжении многих лет мы оказываем помощь зарубежным приходам Русской православной церкви Московского Патриархата в приобретении церковной утвари и духовной литературы. В 2025 году помощь была оказана приходам более чем в 15 странах ближнего и дальнего зарубежья.
— Получает ли поддержку российское медиасообщество за границей?
— Москва активно поддерживает русскоязычные СМИ и медиасообщество соотечественников. В 2025 году проведены международные медиаконференции в Турции, Армении и Узбекистане, объединившие более 150 журналистов и представителей русскоязычных медиа из разных стран мира.
Международный конкурс «Объективно о Москве» собрал 65 работ из 30 стран. Выделяются субсидии и на поддержку изданий русскоязычной прессы. В 2025 году такую поддержку получили девять изданий.
А всего за последние пять лет — более 50. Кроме того, Москва продолжает создавать площадки для диалога и обмена опытом. В течение года круглые столы и конференции российских соотечественников прошли в ОАЭ, Турции, Китае, Омане и других странах. Эти мероприятия позволяют укреплять профессиональные, культурные и общественные связи между Россией и российской зарубежной диаспорой.
Важно, что эта работа не ограничивается только культурной повесткой. Москва системно поддерживает детские, молодежные, образовательные, медийные и общественные инициативы соотечественников по всему миру. И даже в сложных международных условиях эта деятельность продолжается последовательно, масштабно и на долгосрочной основе.
ДОСЬЕ.
Сергей Евгеньевич Черемин родился 5 июля 1963 года в Кисловодске (Ставропольский край). В 1989 году с отличием окончил Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел РФ. С 1989 по 1991 год работал корреспондентом в газете «Правда».
Затем продолжил свою трудовую деятельность в банковской сфере, где руководил процессами развития партнерских связей с зарубежными компаниями.
В 2003 году защитил диссертацию и стал кандидатом экономических наук. С 2010 года и по настоящее время Сергей Черемин — министр Правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города.