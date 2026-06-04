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Нобелевская лекция как диагноз эпохе

Речь Михаила Горбачева в Осло по поводу присуждения Премии мира 5 июня 1991 года была произнесена на краю пропасти. Через полгода СССР перестал существовать.

Нобелевская лекция, пожалуй, самое честное политическое завещание, что когда-либо было озвучено лидером великой державы.

«Мир — это движение к глобальности и универсальности цивилизации. Мир — это не единство в сходстве, а единство в разнообразии», — заявил Горбачев. Центральный тезис: биполярный мир, выстроенный на логике военного противостояния, исчерпал себя.

Сердцевиной «нового мышления» стал тезис о приоритете общечеловеческих интересов во все более взаимозависимом мире. Горбачев говорил об интеграции всех сфер человеческой деятельности в мировом масштабе и видел в этом возможность создания глобальной системы безопасности. Предупреждал, что демократия не экспортируется.

Актуальна ли его речь сегодня? Актуальна — ведь поставленные вопросы не решены. Неделимость безопасности проигнорирована при расширении НАТО. Глобальные вызовы никуда не делись. Но и неактуальна — ведь ее язык не является сейчас валютой международной политики.

Логика, описанная Горбачевым, еще вернется в мировую повестку — не потому, что политики поумнеют, а потому что альтернатива слишком дорога. Главная проблема в том, что мир учится только на катастрофах.

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