Нобелевская лекция как диагноз эпохе

Нобелевская лекция, пожалуй, самое честное политическое завещание, что когда-либо было озвучено лидером великой державы.
«Мир — это движение к глобальности и универсальности цивилизации. Мир — это не единство в сходстве, а единство в разнообразии», — заявил Горбачев. Центральный тезис: биполярный мир, выстроенный на логике военного противостояния, исчерпал себя.
Сердцевиной «нового мышления» стал тезис о приоритете общечеловеческих интересов во все более взаимозависимом мире. Горбачев говорил об интеграции всех сфер человеческой деятельности в мировом масштабе и видел в этом возможность создания глобальной системы безопасности. Предупреждал, что демократия не экспортируется.
Актуальна ли его речь сегодня? Актуальна — ведь поставленные вопросы не решены. Неделимость безопасности проигнорирована при расширении НАТО. Глобальные вызовы никуда не делись. Но и неактуальна — ведь ее язык не является сейчас валютой международной политики.
Логика, описанная Горбачевым, еще вернется в мировую повестку — не потому, что политики поумнеют, а потому что альтернатива слишком дорога. Главная проблема в том, что мир учится только на катастрофах.