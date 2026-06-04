Нобелевская лекция как диагноз эпохе

Сердцевиной «нового мышления» стал тезис о приоритете общечеловеческих интересов во все более взаимозависимом мире. Горбачев говорил об интеграции всех сфер человеческой деятельности в мировом масштабе и видел в этом возможность создания глобальной системы безопасности. Предупреждал, что демократия не экспортируется.