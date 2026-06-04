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Путин заявил, что хотел бы в будущем видеть совпадения стандартов ЕАЭС и ЕС

Путин заявил, что в ЕАЭС и ЕС есть много важных для развития экономики вещей, однако сейчас стандарты объединений не совпадают.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин заявил, что хотел бы в будущем видеть совпадения стандартов Евразийского экономического союза и Евросоюза. Об этом глава государства высказался в ходе встречи с главами мировых СМИ на полях Петербургского международного экономического форума.

«Мне бы очень хотелось, чтобы в исторической перспективе они совпадали», — отметил Путин.

Президент подчеркнул, что сейчас в структуре ЕАЭС и ЕС есть очень много важных для развития экономики вещей. Однако добиться технологического совпадения стандартов объединений в настоящее время невозможно.

Онлайн-трансляция.

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