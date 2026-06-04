Путин заявил, что хотел бы в будущем видеть совпадения стандартов ЕАЭС и ЕС

Президент России Владимир Путин заявил, что хотел бы в будущем видеть совпадения стандартов Евразийского экономического союза и Евросоюза. Об этом глава государства высказался в ходе встречи с главами мировых СМИ на полях Петербургского международного экономического форума.
«Мне бы очень хотелось, чтобы в исторической перспективе они совпадали», — отметил Путин.
Онлайн-трансляция.
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