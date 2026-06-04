В Ирбите Свердловской области открыли сквер по мотивам сказок Пушкина

Благоустроенный сквер открыли на реке Серебрянке в Ирбите Свердловской области, сообщили в министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона. Работы прошли по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
Главной идеей нового общественного пространства стало творчество Александра Пушкина. В сквере появились скульптуры, отсылающие к его сказкам: «Золотая рыбка», «Белочка», «Балда», «Кот ученый», а на ротонде установили «Золотого петушка».
Также на территории обустроили детскую площадку с игровым комплексом и горкой, спортивную площадку с оборудованием. Кроме того, там проложили пешеходные дорожки, установили скамейки, урны и ограждения, освещение и провели озеленение.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.