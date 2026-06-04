Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде суд досрочно возобновил деятельность закрытого за антисанитарию кафе

Хозяин заведения сообщил суду, что выявленные ранее нарушения устранены.

В Калининграде кафе «Точка Гриль» на Фестивальной аллее, ранее закрытому на 90 суток за антисанитарию, разрешили досрочно возобновить работу. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

В суд обратился ИП Давтян А. Г. с заявлением о досрочном прекращении наказания в виде административного приостановления деятельности кафе «Точка Гриль». Владелец сообщил, что выявленные ранее нарушения устранены. Суд, исследовав материалы дела, которые подтверждали доводы предпринимателя, удовлетворил заявление. Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, 29 апреля суд приостановил деятельность кафе «Точка Гриль» на Фестивальной аллее на 90 суток за нарушение санитарно-эпидемиологических требований.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше