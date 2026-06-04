В Калининграде суд досрочно возобновил деятельность закрытого за антисанитарию кафе

В Калининграде кафе «Точка Гриль» на Фестивальной аллее, ранее закрытому на 90 суток за антисанитарию, разрешили досрочно возобновить работу. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.
В суд обратился ИП Давтян А. Г. с заявлением о досрочном прекращении наказания в виде административного приостановления деятельности кафе «Точка Гриль». Владелец сообщил, что выявленные ранее нарушения устранены. Суд, исследовав материалы дела, которые подтверждали доводы предпринимателя, удовлетворил заявление. Постановление не вступило в законную силу.
Напомним, 29 апреля суд приостановил деятельность кафе «Точка Гриль» на Фестивальной аллее на 90 суток за нарушение санитарно-эпидемиологических требований.