Достучавшимся до Бастрыкина жителям села под Волгоградом привезли странную воду

— Началась жара, а у нас все та же проблема — нет воды. У кого есть скважины, делятся водой с другими жителями. Но у нас много больных, пожилых людей, которые не в состоянии куда-то пойти за водой. Пока привозят только техническую, но она такого качества, что некоторые смотрят на нее и уходят с пустыми баклажками. Вода темно-коричневого цвета, да еще и жирная. Такой, даже если смоешь унитаз, то потом остаются сильные пятна — только самой едкой химией можно вывести, — делятся жители.