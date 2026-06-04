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Достучавшимся до Бастрыкина жителям села под Волгоградом привезли странную воду

Село Заплавное Ленинского района Волгоградской области снова осталось без воды.

Село Заплавное Ленинского района Волгоградской области снова осталось без воды. Краны в домах населенного пункта пустые уже второй день. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, причиной пропажи ресурса стала очередная авария на сетях. Люди не могут ухаживать за огородами, да и поить скотину нечем.

— Началась жара, а у нас все та же проблема — нет воды. У кого есть скважины, делятся водой с другими жителями. Но у нас много больных, пожилых людей, которые не в состоянии куда-то пойти за водой. Пока привозят только техническую, но она такого качества, что некоторые смотрят на нее и уходят с пустыми баклажками. Вода темно-коричневого цвета, да еще и жирная. Такой, даже если смоешь унитаз, то потом остаются сильные пятна — только самой едкой химией можно вывести, — делятся жители.

При этом питьевой воды в село еще не завозили.

— Сначала нам пообещали, что соберут заявки и развезут воду адресно. Потом вдруг передумали и заявили, что будут раздавать ее в одной точке. Но в нашем селе живут около 3 тысяч человек. И как людям с одного конца идти за водой на другой, а потом еще и тащить полные баклажки или ведра? — продолжают собеседники.

Когда в селе появится вода и как будет организован подвоз питьевой воды, корреспонденту V102.RU узнать не удалось. В течение всего рабочего дня телефон в администрации сельского поселения не отвечал. Лишь сегодня вечером в село прибыла ГАЗель с небольшой цистерной с питьевой водой, которой, как опасаются жители, хватит далеко не всем.

Напомним, проблемы с водой в селе Заплавное происходят регулярно, а жители вынуждены по несколько дней выживать без ресурса. Причем это происходит в различные периоды года. Нынешней зимой люди даже набирали воду из Ахтубы после того, как вышли из строя насосы.

В мае этого года отчаявшиеся люди записали обращение к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой помочь в восстановлении нормального водоснабжения населенного пункта. А до этого в селе разлившаяся река затопила свалку. По данному факту прокуратура организовала проверку.

Фото читателей V102.RU.