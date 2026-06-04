Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: Решение у палестинского конфликта только одно

Путин поблагодарил президента Египта за вклад в решение палестинского вопроса.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин заявил, что у палестинской проблемы есть лишь одно решение — создание независимого палестинского государства. Об этом российский лидер рассказал во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), указав, что президент Египта вносит огромный вклад в решение этого вопроса.

«Он в постоянном контакте, мы слышим друг друга, слушаем, учитываем позицию друг друга. Хочу поблагодарить президента Сиси за развитие отношений с Россией», — уточнил российский лидер.

Ранее стало известно о еще одном важном решении Москвы. Россия готова направить один миллиард долларов в формирующийся «Совет мира». Эти средства пойдут на оказание поддержки палестинскому народу.

Такое заявление президент Владимир Путин сделал во время переговоров в Кремле с лидером Палестины Махмудом Аббасом. Финансовая помощь должна способствовать мирному урегулированию затяжного конфликта.

Онлайн-трансляция.

Узнать больше по теме
Совет мира Дональда Трампа: что известно о новой организации и кого в нее уже пригласили
Президент США Дональд Трамп выступил с очередной необычной идеей — создать своеобразную альтернативу ООН. Так называемый Совет мира должен начать с урегулирования вопроса в секторе Газа, и в случае успеха его полномочия могут расшириться. В материале — главное об этой новой структуре и список уже приглашенных стран.
Читать дальше