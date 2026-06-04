Путин заявил, что Брюссель и Берлин запретили брать российский газ

Президент РФ Владимир Путин в ходе на встрече с руководителями мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что немецкие партнеры России готовы приобретать газ, но есть указание Брюсселя и Берлина не делать этого.
Глава государства отметил, что можно поставлять 25 млрд кубометров газа, а при увеличении объема, 28 миллиардов кубометров. Хоть завтра, добавил он.
«Но нужно “Газпрому” со стороны немецких партнеров — брать будут или нет. Иначе мы будем размещать на других рынках. Контракт — действующий! Не исполняет немецкий партнер, потому что есть указание из Брюсселя и Берлина не брать», — подчеркнул российский лидер.