В Калининградской области подростку, которому сломали нос в школьной раздевалке, предстоит ещё одна операция

Школьника из Зеленоградского района, который получил серьёзные травмы в драке со сверстником, вновь положили в больницу. Врачи выявили осложнения, из-за которых потребуется как минимум ещё одна операция. Об этом «Клопс» рассказала мать подростка Татьяна. Имена детей изменены.
После первой госпитализации Никиту выписали с гипсом на руке и затруднённым дыханием из-за перелома носа. Врачи сразу предупредили семью, что может понадобиться дополнительное лечение.
«Доктор говорит, что всё плохо».
В конце мая подростку провели компьютерную томографию.
По словам матери, результаты обследования показали воспалительный процесс и скопление гноя. Кроме того, медики выявили серьёзное искривление носовой перегородки.
«Доктор говорит, что с носом всё плохо. В начале июня сына срочно положили в больницу, делали прокол пазух носа, выкачивали гной. Дыхание всё так же затруднено», — рассказала Татьяна.
Сейчас подросток находится в стационаре. Вопрос о сроках новой операции врачи должны решить после дополнительного обследования. Предполагается, что вмешательство будет проходить под общим наркозом.
У семьи есть претензии к тому, как идёт проверка по факту происшествия. По словам матери школьника, передав медицинские документы следователю, она не получала информации о ходе разбирательства. Про направление на судебно-медицинскую экспертизу ничего не сказали, а следователь ушла в отпуск.
Не позвали на встречу в школе.
Татьяна утверждает, что в школе опрашивали участников и свидетелей конфликта — об этом писала учительница и рассказал сам сын. Родителей Никиты не пригласили.
«Вечером 25 мая мне написала учитель, что завтра в школе состоится встреча — только свидетели, психолог, директор и учителя, кто был на уроке. Я говорю: “А как без родителя? Может, надо приехать?” Мне ответили: нет, без родителей. Ну ладно. Сын поехал, потом мне звонит и говорит, что мальчик, с которым была драка, приехал с отцом. Я в шоке! Пишу учительнице: “Не допрашивайте моего сына, пока не приедет муж!”.
А оказалось, что с ребёнком без нас побеседовали! Когда муж приехал, всё это под камеру уже было записано.
Муж говорит: а вы в курсе, что Никиту держали, когда Артём наносил побои по лицу, по носу? И опять отец Артёма всё отрицал: не было такого. Ну как не было, когда нос так повреждён?" — рассказывает Татьяна.
Как рассказала собеседница «Клопс», за всё это время их не вызывали к следователю и не допрашивали, никто не приезжал в больницу и Никита не давал полноценных показаний о том, как всё произошло.
«Следователю я звонила, писала: никакой реакции, трубку не берёт. Из разговора с учительницей я сделал выводы, что с папой Артёма договорились, чтобы он присутствовал, и, как я поняла, все свидетели с его стороны были подготовлены», — вздыхает мама.
Семья намерена добиваться проверки действий должностных лиц и готовит обращения в надзорные органы.
«Сам сломал руку».
В телефонном разговоре с «Клопс» папа Артёма уверенно сообщил, что «на очной ставке детей в школе Никита признался, что сам сломал себе руку». Семья Артёма обратилась в полицию с заявлением, что именно он пострадал из-за избиения Никиты.
«Родители Никиты остаются в неведении».
По словам адвоката семьи Никиты Екатерины Долматовой, пока ребёнок продолжает лечение, отсутствие направления на судебно-медицинскую экспертизу не является нарушением. Степень тяжести вреда здоровью определяется в том числе по длительности лечения.
«С этой точки зрения полиция в принципе действует в рамках закона, потому что оснований для направления такой экспертизы пока может не быть», — пояснила адвокат.
Юрист считает, что образовательное учреждение должно участвовать в выяснении обстоятельств конфликта и принимать меры для предотвращения подобных случаев. Так, для расследования подобных ситуаций школа должна руководствоваться отдельным локальным нормативным актом, который называется «Порядок расследования учёта несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность». В нём указаны и сроки, и конкретные действия образовательной организации, и обязанность школы знакомить потерпевшего и его родителей с ходом расследования. Но в данном же случае, по мнению адвоката, родители Никиты остаются в неведении.
Любые действия с несовершеннолетними чётко регламентированы.
Из разговора с моей доверительницей я поняла, что отец Артёма присутствует при опросах обоих детей. Татьяне, как маме, в этом отказали, в чём усматривается нарушение принципа равенства прав участников конфликта«, — подчеркнула собеседница “Клопс”.
Отдельные вопросы у семьи вызывает отсутствие обратной связи со стороны правоохранительных органов. По словам Екатерины Долматовой, родители вправе рассчитывать на информирование о ходе расследования в пределах, предусмотренных законом:
Если люди не получают ответа на свои вопросы, это вызывает неопределённость. Ты не знаешь, насколько твои права соблюдаются.
Это касается сроков рассмотрения, каких-то процессуальных действий, назначения экспертиз и прочих составляющих проверки".
Редакция обратилась с информационным запросом в УМВД по Калининградской области с просьбой пояснить, какие следственные действия проводились в рамках проверки и почему на встречу со следователем в школу не пригласили родителей второго мальчика. В пресс-службе полиции пообещали прокомментировать ситуацию в ближайшее время.
В результате конфликта в школьной раздевалке 15-летний подросток получил перелом руки и два перелома носа. Это случилось 15 апреля. По словам матери, после инцидента ребёнок проходил лечение в больнице, однако последствия травм оказались серьёзнее, чем предполагалось первоначально.