В Калининградской области подростку, которому сломали нос в школьной раздевалке, предстоит ещё одна операция

«Вечером 25 мая мне написала учитель, что завтра в школе состоится встреча — только свидетели, психолог, директор и учителя, кто был на уроке. Я говорю: “А как без родителя? Может, надо приехать?” Мне ответили: нет, без родителей. Ну ладно. Сын поехал, потом мне звонит и говорит, что мальчик, с которым была драка, приехал с отцом. Я в шоке! Пишу учительнице: “Не допрашивайте моего сына, пока не приедет муж!”.