Власти Украины знают, что Россия готова к компромиссам, которые обсуждались в ходе саммита РФ и США в Анкоридже. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с главами мировых СМИ на полях Петербургского международного экономического форума.
«Перед Анкориджем был поставлен вопрос — готова ли Россия пойти на ряд компромиссов. Я сказал, что мы готовы. И сказал, в чем заключаются они» , — отметил глава государства.
Путин считает, что страны Евросоюза могли бы помочь в поиске решения по Украине. При этом мирное соглашение должно лежать в рамках договоренностей, которые обсуждались в Анкоридже. Об этом, как подчеркнул президент, украинская сторона тоже прекрасно знает.
Путин также заявил, что руководство Украины не хочет завершения конфликта. Киевский режим под руководством Владимира Зеленского держится у власти только за счет боевых действий и не сможет удержать позиции при наступлении мира.
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