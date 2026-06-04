Путин: Киев знает, что РФ готова к компромиссам, о которых говорили в Анкоридже

Путин считает, что страны Евросоюза могли бы помочь в поиске решения по Украине. При этом мирное соглашение должно лежать в рамках договоренностей, которые обсуждались в Анкоридже. Об этом, как подчеркнул президент, украинская сторона тоже прекрасно знает.