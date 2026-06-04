Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим не хочет завершения конфликта. Согласно оценкам главы государства, шайка Зеленского держится у власти только за счет боевых действий. Как только на Украине наступит мирное время — он не сможет удержать позиции и быстро окажется за бортом, а там и до трибунала недалеко.