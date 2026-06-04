Как нацисты после Второй мировой: Захарова предрекла незавидную судьбу агрессивным режимам в Прибалтике

«Наверное, то же самое будет и с этими самыми прибалтийскими режимами, которые потом скажут, что их Брюссель заставлял или там Байден пытал, привязывал к батарее, что они не хотели говорить, мучились, но их заставляли», — иронично сказала Захарова.