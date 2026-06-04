«Росатом Энергосбыт» решил обанкротить «Горводоканал» из курского Железногорска

Всего с декабря 2024 года «Росатом Энергосбыт» подал к МУП «Горводоканал» 17 исков на общую сумму 262,8 млн руб. По 16 из них суд удовлетворил исковые требования. Еще один иск находится в стадии рассмотрения, ближайшее заседание по нему назначено на 16 июня.