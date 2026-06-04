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«Росатом Энергосбыт» решил обанкротить «Горводоканал» из курского Железногорска

В Арбитражный суд Курской области обратилось АО «Росатом Энергосбыт» с заявлением о признании банкротом железногорского МУП «Горводоканал». Сумма требований составляет 92 млн руб. Это следует из материалов дела.

Источник: Коммерсантъ

В Арбитражный суд Курской области обратилось АО «Росатом Энергосбыт» с заявлением о признании банкротом железногорского МУП «Горводоканал». Сумма требований составляет 92 млн руб. Это следует из материалов дела.

Суд принял заявление и возбудил производство по делу, судебное заседание по проверке обоснованности требований назначено на 25 июня.

Всего с декабря 2024 года «Росатом Энергосбыт» подал к МУП «Горводоканал» 17 исков на общую сумму 262,8 млн руб. По 16 из них суд удовлетворил исковые требования. Еще один иск находится в стадии рассмотрения, ближайшее заседание по нему назначено на 16 июня.

В мае курский поставщик тепловой энергии «Районное коммунальное хозяйство» (РКХ) подало иск к региональному комитету по тарифам и ценам (КТЦ). РКХ, проходящее процедуру банкротства, хочет взыскать с КТЦ 9,9 млн руб. убытков, возникших в связи с отказом в возмещении межтарифной разницы в результате государственного регулирования в 2025 году.