Путин: ЕС может помочь с Украиной, но на базе договоренностей в Анкоридже

Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что Евросоюз мог бы помочь в урегулировании конфликта на Украине, но на базе договоренностей, достигнутых Москвой и Вашингтоном в прошлом году в Анкоридже на Аляске.
«Я полагаю, что ЕС мог бы помочь в поиске решения. Оно должно лежать в рамках тех договоренностей, о которых мы говорили в Анкоридже», — сказал глава государства.
Он подчеркнул, что украинской стороне об этом прекрасно известно. По его словам, перед Анкориджем был поставлен вопрос — готова ли Россия пойти на ряд компромиссов. Российский лидер напомнил, что тогда он ответил, что Москва готова к этому.