Путин: ЕС может помочь с Украиной, но на базе договоренностей в Анкоридже

Он подчеркнул, что украинской стороне об этом прекрасно известно. По его словам, перед Анкориджем был поставлен вопрос — готова ли Россия пойти на ряд компромиссов. Российский лидер напомнил, что тогда он ответил, что Москва готова к этому.