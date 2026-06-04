Килограмм говядины в Ростовской области подешевел на почти шесть рублей

При этом в начале лета самую дешевую в области говядину продавали в Сальске за 651,98 рубля. Самую дорогую нашли в Таганроге, она стоила 714,16 рубля. Цена в Ростове-на-Дону также оказалась выше среднего — 709,98 рубля за один килограмм.