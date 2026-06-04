Составные части формулы успеха

Роль Валерия Лунина для Кирилла Жандарова — не самая сложная. У него была актерская судьба не из простых, поскольку и сцена, и камера оценили его талант не сразу. Но за труды и старания все же воздается. Он не раз играл обаятельных негодяев, вот и в роли Лунина актер заставит зрителей напрячься, отпугнет неоднозначностью. А потом — расположит к себе, убедит, подкупит так, что поверите: едва ли не в каждом отделении полиции есть такой Лунин! Это и есть формула успеха: сделать так, чтобы мы верили в невозможное!