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Составные части формулы успеха

Телеканал «Россия 1» встретил лето премьерой многосерийной остросюжетной драмы «Загляни ему в голову» режиссера Валерии Ивановской. Это прекрасный материал для тех, кто упрямо считает сериалы «кино второго сорта».

На примере этого проекта отлично раскладывается на составляющие формула успеха подавляющего большинства многосерийных проектов. Итак, нам понадобятся…

…Харизматичный герой, на образе которого можно сделать акцент, а в биографии его не все понятно, — человек-загадка;

…До деталей тщательно выписанный сценарий, причем желательно нетривиальный или хотя бы чем-то отличающийся от многочисленных братьев-близнецов, как было, например, в случае с «Ментовскими войнами»;

…Набор второстепенных персонажей, позволяющих ломать сложившиеся амплуа известных актеров, и в целом приличный кастинг.

Роль Валерия Лунина для Кирилла Жандарова — не самая сложная. У него была актерская судьба не из простых, поскольку и сцена, и камера оценили его талант не сразу. Но за труды и старания все же воздается. Он не раз играл обаятельных негодяев, вот и в роли Лунина актер заставит зрителей напрячься, отпугнет неоднозначностью. А потом — расположит к себе, убедит, подкупит так, что поверите: едва ли не в каждом отделении полиции есть такой Лунин! Это и есть формула успеха: сделать так, чтобы мы верили в невозможное!