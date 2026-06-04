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Путин: Россия против того, чтобы Евросоюз превращался в военный блок

Путин заявил, что в ЕС знают, чем обернется для них открытие рынков с Украиной.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин выступил против милитаризации Европейского союза. По его словам, Москва не заинтересована в том, чтобы ЕС превращался в военный блок.

«Мы против того, чтобы ЕС превращался в военный блок. Европейские эксперты знают, сколько это стоит, и европейские аграрии знают, чем обернется открытие рынков Европы для сельхозтоваров с Украины», — уточнил российский лидер в ходе выступления на ПМЭФ.

Путин допустил, что ЕС в целом мог бы сыграть и положительную роль, но не через поставки оружия. Президент пояснил, что Евросоюзу стоило бы попытаться убедить киевские власти пойти на компромиссы. По мнению российского лидера, решение необходимо искать в рамках договоренностей, которые обсуждались ранее в Анкоридже.

Перед встречей в Анкоридже, как напомнил президент, был поднят вопрос о готовности России к ряду уступок. Он подтвердил, что российская сторона тогда была готова на компромиссы и подробно обозначила, в чем именно они заключаются.

Онлайн-трансляция.

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