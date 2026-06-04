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«Наименее реалистично»: адвокат Девятьяров усомнился в побеге семьи Усольцевых

Версия о добровольном исчезновении семьи Усольцевых является маловероятной. Скорее всего, речь идет о похищении или несчастном случае. Такое мнение в четверг, 4 июня, выразил адвокат по уголовным делам и бывший следователь Максим Девятьяров.

Версия о добровольном исчезновении семьи Усольцевых является маловероятной. Скорее всего, речь идет о похищении или несчастном случае. Такое мнение в четверг, 4 июня, выразил адвокат по уголовным делам и бывший следователь Максим Девятьяров.

— По моему мнению, версия о добровольном исчезновении, побеге является наименее реалистичной. Об этом свидетельствует тот факт, что в автомобиле семьи обнаружены личные вещи и крупная сумма наличных денег, — пояснил юрист.

Он обратил внимание, что Красноярский край отличается большими лесными массивами и многочисленными водоемами, где регулярно теряются люди. При этом наличие в семье пятилетнего ребенка существенно осложняет сценарий добровольного ухода или самостоятельного передвижения в течение длительного периода.

По словам Девятьярова, мобильный номер Сергея Усольцева, который связан с его банковскими счетами и государственными контрактами периодически появляется в сети, а потом снова становится недоступным, передает «Российская газета».

1 июня исследователь Валентин Дегтерев выразил мнение, что сигнал мобильного телефона Сергея Усольцева может быть ложным следом, оставленным теми, кто причастен к исчезновению семьи.