«Наименее реалистично»: адвокат Девятьяров усомнился в побеге семьи Усольцевых

Он обратил внимание, что Красноярский край отличается большими лесными массивами и многочисленными водоемами, где регулярно теряются люди. При этом наличие в семье пятилетнего ребенка существенно осложняет сценарий добровольного ухода или самостоятельного передвижения в течение длительного периода.