За два дня ПМЭФ команда Самарской области привлекла более 217 млрд рублей инвестиций

Также губернатор Самарской области обсудил сотрудничество с ГК «Ренова» о взаимодействии по разным направлениям. С «ЭкоНивой» договорились о строительстве животноводческого комплекса за 5 млрд рублей, а с «Акрон Холдингом» подписали соглашение о сотрудничестве на 10 млрд рублей.