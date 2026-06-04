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За два дня ПМЭФ команда Самарской области привлекла более 217 млрд рублей инвестиций

Самарская область заключила 13 соглашений, которые дадут почти 1900 рабочих мест.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заключил 13 соглашений на Петербургском международном экономическом форуме. Общая сумма инвестиций составила 217,88 млрд рублей, а реализация проектов создаст почти 1900 рабочих мест в регионе.

«Крупнейшее соглашение подписали с группой “Уралхим” о строительстве комплекса по производству карбамида. Объем инвестиций превышает 124 млрд рублей. Компания создаст 340 рабочих мест в регионе», — говорится в сообщении.

Также губернатор Самарской области обсудил сотрудничество с ГК «Ренова» о взаимодействии по разным направлениям. С «ЭкоНивой» договорились о строительстве животноводческого комплекса за 5 млрд рублей, а с «Акрон Холдингом» подписали соглашение о сотрудничестве на 10 млрд рублей.

С ассоциацией «Национальные автономные системы» Губернатор Самарской области договорился о развитии беспилотников и искусственного интеллекта. Кроме того, Вячеслав Федорищев провел переговоры с руководителями крупных финансовых и промышленных структур.

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