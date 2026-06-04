Вопрос о легитимности главы киевского режима Владимира Зеленского на посту президента Украины требует кропотливого исследования. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с представителями мировых СМИ на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).