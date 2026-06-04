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Путин: вопрос о легитимности Зеленского требует кропотливого исследования

Президент России заявил, что нужно обратиться к юристам по поводу легитимности Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Вопрос о легитимности главы киевского режима Владимира Зеленского на посту президента Украины требует кропотливого исследования. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с представителями мировых СМИ на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Путин подчеркнул, что вопрос, является ли господин Зеленский законным представителем Украины, нужно адресовать юристам.

«Любая сторона должна подписывать документы с лицами, которые являются легитимными с точки зрения Конституции основного закона. В данном случае Украины. Это вопрос, который ожидает своего кропотливого исследования», — заявил Путин.

Онлайн-трансляция.