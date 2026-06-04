Лед еще не тронулся, господа присяжные заседатели

В Нижегородской адвокатской палате состоялся круглый стол «Проблемы защиты в суде присяжных», организованный по инициативе защитников по уголовным делам. Основная проблема одна — ни один из вынесенных присяжными оправдательных вердиктов в регионе не устоял. Все они были отменены областным судом по апелляционным представлениям прокуратуры. По словам президента ПАНО Николая Рогачева, за последние три года с участием присяжных заседателей в Нижегородской области рассмотрено 31 уголовное дело. Само по себе это очень маленькое количество: судя по общему валу обвинений, народные судьи могли бы рассмотреть на два порядка больше дел.