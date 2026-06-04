Путин заявил, что конституция позволяет ему баллотироваться в 2030 году

29 марта журналист информационной службы «Вести» Павел Зарубин опубликовал кадры, на которых Владимир Путин во время юбилея режиссера Станислава Говорухина в 2016 году заявил, что Россия оказалась бы в надежных руках в случае, если бы на выборах президента в 2000 году победу одержал режиссер.