«Слава Богу, что все закончилось»: Что сказал бы Путин Зеленскому при встрече

Тем не менее, Путин отметил, что для России важно подписывать мирное соглашение с легитимной персоной. Это не капризы, а гарантии для дальнейшей безопасности РФ и сосуществования в регионе. Поэтому очень важно, чтобы на Украине прошли выборы президента в ближайшие два года.