«Слава Богу, что все закончилось»: Что сказал бы Путин Зеленскому при встрече

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме президент России, Владимир Путин признался, что сказал бы Зеленскому после подписания мирного соглашения. По словам главы государства, если мирное урегулирование будет достигнуто — он просто порадуется, что все наконец-то закончилось.
«Слава Богу, что все закончилось», — ответил президент на вопрос о том, что бы он сказал Зеленскому.
Тем не менее, Путин отметил, что для России важно подписывать мирное соглашение с легитимной персоной. Это не капризы, а гарантии для дальнейшей безопасности РФ и сосуществования в регионе. Поэтому очень важно, чтобы на Украине прошли выборы президента в ближайшие два года.
Ранее KP.RU сообщил, что Путин назвал возможное мирное соглашение с Киевом историческим документом, заключение которого требует решения юридических формальностей.
Напомним, что сайт KP.RU ведет прямую трансляцию выступления российского лидера на ПМЭФ-2026.