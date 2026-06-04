Путин: Мы найдем тех, кто подпишет мир с Украиной

«Мы найдем тех, кто согласится подписать документ. Было бы желание. Юридический аспект этого дела подлежит исследованию. Хочу повторить это еще раз: подписывать документы нужно с людьми, которые были бы легитимны. Самое главное — было бы желание. А как оформить — мы найдем, найдем способ», — резюмировал президент России.