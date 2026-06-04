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Путин: соглашения от Киева могут подписывать разные люди, включая Зеленского

Путин заявил, что подписывать соглашения по Украине нужно с людьми, которые были бы легитимны.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями мировых СМИ на Петербургском международном экономическом форуме высказался на тему заключения соглашений с Украиной. Как заявил глава государства, подписывать их от Киева могут разные люди, включая главу киевского режима Владимира Зеленского.

«Мы найдем тех, кто согласиться подписать документ. Было бы желание. Хочу повторить это еще раз — подписывать документы нужно с людьми, которые были бы легитимны. Самое главное — было бы желание», — отметил президент.

Онлайн-трансляция.