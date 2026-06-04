Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума ответил цитатой писателя Марка Твена на вопрос о состоянии экономики России.
«Что касается экономики, как сказал Марк Твен, слухи о моей смерти преувеличены. Так и сейчас. Ну что пророчили? Поражение на поле боя. Прежний президент США говорил, что экономика Россия разорвана в клочья», — сказал глава государства.
Российский лидер отметил, что надо оценивать реальное состояние дел. Экономика ЕС за последние три года выросла на 3%. А экономика России за тот же период на 10%. В прошлом году экономика России — процент и продолжает расти сейчас, подчеркнул президент.