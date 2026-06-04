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«Слухи о моей смерти преувеличены»: Путин процитировал Марка Твена, говоря об экономике РФ

Путин: экономика России за последние три года выросла на 10%

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума ответил цитатой писателя Марка Твена на вопрос о состоянии экономики России.

«Что касается экономики, как сказал Марк Твен, слухи о моей смерти преувеличены. Так и сейчас. Ну что пророчили? Поражение на поле боя. Прежний президент США говорил, что экономика Россия разорвана в клочья», — сказал глава государства.

Российский лидер отметил, что надо оценивать реальное состояние дел. Экономика ЕС за последние три года выросла на 3%. А экономика России за тот же период на 10%. В прошлом году экономика России — процент и продолжает расти сейчас, подчеркнул президент.

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