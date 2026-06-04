Путин: РФ досрочно выполнила задачу по снижению уровня бедности, до 6,7%

Президент России Владимир Путин заявил, что страна досрочно справилась с задачей по снижению уровня бедности, который сейчас составляет 6,7%. Изначально планировалось достичь показателя в 7% только к 2030 году, но цель выполнена уже к 2025-му. Об этом российский лидер рассказал на ПМЭФ во время встречи с главами мировых СМИ.