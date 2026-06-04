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Путин заявил, что не думает о переизбрании в 2030 году

Российский лидер заявил, что рано говорить о выборах президента России 2030 года.

Источник: Комсомольская правда

Президент Российской Федерации Владимир Путин признался, что не думает о выборах 2030 года. Об этом глава государства заявил во время встречи с представителями мировых СМИ на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Конституция позволяет баллотироваться в 2030 году, но рано говорить. Я даже не думаю про это. Перед страной стоит очень многое», — заявил российский лидер.

Путин подчеркнул, что на данный момент перед Россией стоит очень много больших, масштабных и острых вопросов, которые нужно решать, думая о будущем страны.

Ранее президент России признался, что сказал бы Зеленскому после подписания мирного соглашения с Украиной.

По словам российского лидера, мирное соглашение с Украиной могло бы стать документом исторического значения. При этом президент России подчеркнул, что для этого необходимо решить ряд юридических формальностей.

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