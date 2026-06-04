В Совфеде оценили вероятность снижения ключевой ставки до 10% к концу года

По его словам, Центробанк последовательно снижает ставку, и очередное снижение он ожидает уже в ближайшее время. «Но я думаю, что это снижение будет плановое и оно будет в том коридоре, который установил Банк России. Я напомню, средняя ставка 14% по году, то есть к концу года мы ожидаем 11−12%. Но, может быть, если инфляция будет так же стабильна, до 10% всё-таки снижение к концу года нас ждёт», — отметил парламентарий.