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Путин: предложения Трампа по Украине могут быть в основе мирных договоренностей

Кризис на Украине прежде всего локальный, отметил Путин.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что предложения главы Белого дома Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине могут быть в основе мирных договоренностей.

«Я уже говорил, что президент Трамп искренне стремится к урегулированию конфликта на Украине», — сказал глава государства во время встречи с главами мировых СМИ в рамках ПМЭФ.

Российский лидер отметил, что некоторые вещи со стороны кажутся несложными. А когда влезаешь в проблему — много неизвестных. Кризис на Украине, прежде всего, локальный. Однако страны Европы пытаются придать ему глобальный характер. Предложения, которые были сделаны президентом Трампом, вполне могут быть положены в основу мирных договоренностей, уточнил Путин.

Как писал сайт KP.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что американский лидер и его администрация по-настоящему работают над урегулированием по Украине.

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