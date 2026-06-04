Путин: предложения Трампа по Украине могут быть в основе мирных договоренностей

Российский лидер отметил, что некоторые вещи со стороны кажутся несложными. А когда влезаешь в проблему — много неизвестных. Кризис на Украине, прежде всего, локальный. Однако страны Европы пытаются придать ему глобальный характер. Предложения, которые были сделаны президентом Трампом, вполне могут быть положены в основу мирных договоренностей, уточнил Путин.