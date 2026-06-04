Калининградскому зоопарку разрешили построить вольер для медведей и волков

Новый медвежатник появится на месте бывших вольеров для лосей, где сейчас содержатся олени. Разрешение на реконструкцию действует до 25 мая 2028 года. Зоопарк уже искал подрядчика для выполнения работ, однако на торги не поступило ни одной заявки. Стоимость строительства оценивают в 472 миллиона рублей.