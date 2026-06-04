Калининградскому зоопарку разрешили построить вольер для медведей и волков. Информацию об этом опубликовали на сайте регионального правительства.
Новый медвежатник появится на месте бывших вольеров для лосей, где сейчас содержатся олени. Разрешение на реконструкцию действует до 25 мая 2028 года. Зоопарк уже искал подрядчика для выполнения работ, однако на торги не поступило ни одной заявки. Стоимость строительства оценивают в 472 миллиона рублей.
Проект предполагает обустройство грота, вольеров для четырёх медведей и шести волков, павильона «Домик натуралиста», водопада, смотровых площадок, а также коммуникаций и другое. Площадь участка составляет 7,1 тысячи квадратных метров, будущей застройки — 1,7 тысячи.
Согласно концепции, в комплексе разместят бассейн с подводным обзором, водопад, ручей, искусственные скалы и экспозицию. Со стороны ручья Паркового планируют построить несколько деревянных смотровых площадок. Также за медведями можно будет наблюдать из грота.
В 2023 году зоопарк предпринимал несколько попыток найти подрядчика. Тогда на работы выделяли 334 миллиона рублей. Однако желающих построить объект на эту сумму не нашлось.
Существующий медвежатник появился в зоопарке в 1936 году. Вольер не подходит для содержания крупных животных. После переезда медведей исторический объект хотели затянуть сеткой и переселить туда хищных птиц — сипов и грифов.