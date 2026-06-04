Путин заявил, что Трамп искренне стремится к урегулированию кризиса на Украине

Путин отметил, что, помимо украинского кризиса, остро стоит вопрос урегулирования ситуации на иранском направлении. Он пояснил, что нынешняя администрация США вынуждена отвлекаться на разные внешнеполитические задачи. При этом российский президент подчеркнул, что кризис на Украине является прежде всего локальным, хотя европейские государства пытаются придать ему глобальный характер.