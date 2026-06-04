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Создание научно-производственного центра БАС обсуждают в Волгограде

Развитие отрасли авиационных систем является одним из перспективных направлений развития региона.

В областном центре эксперты межведомственной рабочей группы обсудили создание Научно-производственного центра беспилотных авиационных систем, сообщает главк МЧС по Волгоградской области.

В ходе мероприятия речь шла о подготовке кадров для развития беспилотной авиации, применении современных технологий в производстве комплектующих и деталей для дронов. Также обсуждался проект создания специальной региональной организации, которая займется развитием применения беспилотных систем в Волгоградской области.

А ранее ветеран спецоперации Александр Кондратьев получил назначение на должность заместителя начальника отдела применения беспилотных авиационных систем Центра управления в кризисных ситуациях.

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