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Путин предложил помощь России США и Ирану по урану

Россия не навязывает свои услуги по вывозу урана из Ирана, отметил Путин.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что предложения России по урану известны Вашингтону и Тегерану, но Москва не навязывает услуги.

«Думаю, что да, мы не хотим навязывать услуги, наше предложение известно американской администрации, известно иранским друзьям. Мы вывезли в 2015 году обогащенный уран из Ирана. Дальше американская администрация поддерживала это, и это привело к разрядке ситуации», — подчеркнул российский лидер.

Глава государства отметил, что уран есть на территории Исламской республики. В этом случае он становится под контроль МАГАТЭ. И все сообщество становится с этого момента участником ликвидации обогащенного урана. У России есть такие возможности. Но это решение всех сторон, которые стремятся к разрешению кризиса, констатировал Путин.

Как писал сайт KP.RU, ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва настроена помочь Ирану и США решить вопрос с обогащенным ураном.

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