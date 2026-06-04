Путин предложил помощь России США и Ирану по урану

Глава государства отметил, что уран есть на территории Исламской республики. В этом случае он становится под контроль МАГАТЭ. И все сообщество становится с этого момента участником ликвидации обогащенного урана. У России есть такие возможности. Но это решение всех сторон, которые стремятся к разрешению кризиса, констатировал Путин.