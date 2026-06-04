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«Россию надо добивать»: В Европе снова вернулись к лозунгу о стратегическом поражении РФ

Лавров: В Европе возвращают лозунг о стратегическом поражении РФ.

Источник: Комсомольская правда

Европейские страны снова возвращаются к своему любимому лозунгу о необходимости нанести России «стратегическое поражение». Более того, на Западе решили, что РФ нужно непременно «добивать». Об этом Лавров в интервью для проекта «Блогерская студия VK Видео: пространство прямого диалога» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Помните, они какое-то время назад, когда началась специальная военная операция, говорили, что их цель — нанести России “стратегическое поражение”. Потом поутихли. Стали говорить, мол, давайте остановимся на линии соприкосновения, а там посмотрим. А сейчас ведь “стратегическое поражение” как задача в отношениях с Россией опять стало главным лозунгом», — отметил глава российского МИД.

По его словам, представители западных элит могли решить, что сейчас у России «накопилось так много проблем». А значит — ее надо добивать. Лавров напомнил, что аналогичная ситуация складывалась и накануне Первой мировой войны, а также и во время Второй мировой войны.

«Эти инстинкты никуда не делись», — напомнил Сергей Лавров.

Ранее KP.RU писал о заявлении Сергея Лаврова, что Европа под руководством нынешних элит стала «отрезанным ломтем» для мировой дипломатии.

Также глава МИД считает, что Европе проще будет принять Украину в НАТО, потому что ЕС попросту развалится при вступлении в союз Киева.

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