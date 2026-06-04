Путин назвал отношения России с Ираном добрыми и доверительными

Президент напомнил, что сейчас Россия и Иран ведут совместный проект по строительству АЭС в Бушере. Также Путин высказался на тему предложения Москвы о деобогащении иранского урана. Президент заявил, что у России есть все возможности для этого, однако решение должно приниматься всеми сторонами.