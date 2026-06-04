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Путин назвал отношения России с Ираном добрыми и доверительными

Путин заявил, что Иран является дружественной страной для России, с которой у Москвы есть совместные проекты.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин назвал добрыми и доверительными отношения между Россией и Ираном. Об этом он высказался в ходе встречи с представителями мировых СМИ на Петербургском международном экономическом форуме.

«У нас доверительные отношения с Ираном, это дружественная страна», — отметил Путин.

Президент напомнил, что сейчас Россия и Иран ведут совместный проект по строительству АЭС в Бушере. Также Путин высказался на тему предложения Москвы о деобогащении иранского урана. Президент заявил, что у России есть все возможности для этого, однако решение должно приниматься всеми сторонами.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин предложил США и Ирану помощь России в разрешении вопроса по урану. Президент подчеркнул, что Вашингтону и Тегерану известны предложения Москвы, однако российская сторона не навязывает свои услуги.

Онлайн-трансляция.

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