Холодный климат назвали конкурентным преимуществом России для развития ИИ

«Попытаться догнать Китай и Штаты по всем этим направлениям — это сложная задача, — заявил господин Кротецкий.— Это уникальные наши качества и компетенции, которые в ограниченном количестве есть у других. Может быть, нам имеет смысл занять в этом рынке какую-то свою нишу, инвестировать в это и туда идти».