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Получившие титулы «Мисс Европа» модели Аммосовы впервые раскрыли свои реальные параметры тела

Сестры Аммосовы, которые в свое время стали «Мисс Европа» в разные годы, на светской премьере поразили своим сходством. Они выглядели как близняшки, хотя разница в возрасте у них три года. Ну и, конечно, присутствующие обсудили ещё и внешность красоток: действительно ли у них параметры близкие к пресловутым 90−60−90? И что они делают, чтобы оставаться в своих параметрах? Ответы на эти вопросы девушки озвучили на видео.

Сестры Аммосовы, которые в свое время стали «Мисс Европа» в разные годы, на светской премьере поразили своим сходством. Они выглядели как близняшки, хотя разница в возрасте у них три года. Ну и, конечно, присутствующие обсудили ещё и внешность красоток: действительно ли у них параметры близкие к пресловутым 90−60−90? И что они делают, чтобы оставаться в своих параметрах? Ответы на эти вопросы девушки озвучили на видео.