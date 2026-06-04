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Путин призвал всех, кто ждёт нападения РФ на НАТО, задать себе простой вопрос

Путин: каждый, кто боится нападения РФ на НАТО, должен спросить себя: «Зачем?».

Источник: Комсомольская правда

Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал ждущих якобы нападения России на НАТО задать себе один простой вопрос. На эту тему глава государства порассуждал во время встречи с представителями мировых СМИ на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Вы знаете, можно просто задать вопрос. Каждый должен задать вопрос — “Зачем?”. Зачем нам это нужно?» — сказал Путин.

Российский лидер назвал такие разговоры не просто бредом, а сознательной провокацией, чтобы заставить население тратить больше денег на оборону.

«Меня удивляет, что часть населения европейских стран верит в это. Но это просто нелепо. Было бы смешно, если бы не было так грустно», — добавил президент России.

Также президент России подчеркнул, что нет ни одного доказательства якобы кибератак или провокаций со стороны России на территориях европейских стран.

Онлайн-трансляция.

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