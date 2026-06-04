Алёна Свиридова дала совет молодым и красивым: «Ничего с собой не надо делать»

Певица дала неожиданный совет тем, кто и так хорош собой. «Если вы молодые и красивые — ничего с собой не надо делать, потому что вы и так молодые и красивые», — говорит Алёна. А вот потом — пожалуйста, подкрашивайтесь, делайте что хотите. Но сначала просто побудьте собой.